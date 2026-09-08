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Polícia

Trio morre em confronto com a PM após invadir casa e manter moradores reféns em Castanhal

Com os envolvidos, a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo caseiras, um revólver e diversas munições, além de R$ 2.955 em espécie e dois celulares

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o material apreendido pela PM com os suspeitos após o confronto. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Três homens, que não tiveram as identidades divulgadas, morreram após confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (8/9), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com a PM, os suspeitos e mais um outro homem invadiram uma casa na travessa Raimundo Alves de Melo e fizeram os moradores reféns.

Os agentes, depois que receberam uma denúncia anônima sobre o crime, se deslocaram até o imóvel para verificar a informação e, chegando lá, descobriram o que tinha acontecido. Os militares solicitaram que os suspeitos se entregassem.

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Segundo a PM, ao avistarem os militares, os homens teriam efetuado disparos de arma de fogo contra as equipes

Segundo a corporação, os suspeitos atiraram contra as equipes, que revidaram. Durante a troca de tiros, três dos quatro suspeitos foram baleados. Eles chegaram a ser levados até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. O quarto suspeito conseguiu fugir da PM.

Com os envolvidos, a Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo caseiras, um revólver e diversas munições, além de R$ 2.955 em espécie e dois celulares. Todo o material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil.

Nenhum morador e policial se feriu no confronto. Até agora, o suspeito que conseguiu fugir das guarnições não foi encontrado e segue procurado pelas autoridades.

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