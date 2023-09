Trio é preso por roubar dono de estabelecimento comercial no Tenoné

Dois homens e uma mulher foram presos, na quarta-feira (20), em Belém, pela prática de roubo circunstanciado e associação criminosa na capital paraense. A Polícia Civil do Pará, sob atuação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFVA), ligada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva contra o trio. Um carro foi apreendido.

Os crimes foram praticados no dia 09 de fevereiro deste ano, na passagem Fé em Deus, no bairro do Tenoné e teriam ocorrido como forma de retaliação ao proprietário de um estabelecimento comercial, que não teria feito o pagamento de uma "taxa" exigida mensalmente por uma organização criminosa atuante na área. Os suspeitos, em companhia de dois adolescentes já identificados, levaram diversos bens do local após ameaçar a vítima com uma arma de fogo.

“Através de imagens de câmeras de monitoramento do entorno do local foi possível visualizar o decorrer de toda a ação criminosa. Conseguimos identificar, inclusive, as pessoas que vigiavam as redondezas para dar apoio ao roubo, posteriormente, ajudando na fuga dos suspeitos” explicou o delegado Juliano Correa, titular da DRFVA.

A motivação do crime foi verificada com o auxílio de provas técnicas autorizadas pelo Poder Judiciário, que apontam a ação de lideranças de uma facção criminosa como responsáveis pela represália após a vítima se recusar a pagar a "taxa de extorsão". O trio foi conduzido à sede da DRFVA para os procedimentos legais e está à disposição do Poder Judiciário.