Trio é preso com carga de cigarros roubados em Tailândia

A Polícia Militar de Tailândia prendeu na noite da última terça-feira (8) três homens suspeitos de roubar uma carga de cigarro na rodovia PA-150. Um total de 1.700 pacotes de cigarros foram recuperados. O grupo ofereceu R$ 100 mil para evitar a prisão.

João Batista Alves dos Santos, Carlos Lázaro de Paiva Junior e Balthazar Wesley Quaresma de Souza são suspeitos de atacar um caminhão que transportava uma carga de cigarro pela rodovia estadual, próximo à Vicinal 43, zona rural do município de Tailândia. O grupo interceptou o veículo, obrigando o motorista a parar o carro e depois roubou a carga.

Alertado sobre o crime, o comandante da 6ª CIPM, major Corrêa, diligenciou guarnições para localizar o caminhão e a carga. No trajeto, encontrou na estrada uma caminhonete com dois homens suspeitos. No carro, estavam Carlos Lázaro e João Batista.

Os dois indicaram a localização do terceiro integrante, identificado pelo nome de Balthazar e que estava com a carga de 1.700 pacotes de cigarros. A mercadoria e o veículo foram apreendidos e apresentados com os suspeitos na Delegacia de Polícia Civil. Segundo o major PM Corrêa, os suspeitos ofereceram a quantia de R$ 100 mil para evitar a prisão em flagrante.