Trio é condenado a 29 anos de prisão pela morte de presidente de torcida organizada do Remo

Marcelo Regis de Souza Aguiar, Wlilayo Aleixo Pereira e Samir Costa Assunção foram condenados a 29 anos de prisão pelo Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) na segunda-feira (15/9) pela morte de Lian Cleber Nobre, 23 anos. O crime ocorreu em 31 de julho de 2012, na avenida Duque de Caxias, com a travessa Lomas Valentina, em Belém. Na época, a vítima era presidente de uma torcida organizada do Remo.

De acordo com o TJPA, Lian tinha saído de uma reunião na sede da organizada e estava na garupa de uma motocicleta conduzida por Patrick Willian Costa Álvaro, quando ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Patrick foi alvejado no braço, mas sobreviveu. Enquanto Lian morreu.

Os réus eram integrantes de uma organizada rival e, além da morte de Lian, foram acusados pelo atentado à vida de Patrick. Em 2019, Marcelo e Wililayo chegaram a ser julgados pelo 1º Tribunal do Júri de Belém pelo crime, porém foram absolvidos após os jurados acolherem a tese da defesa de negativa de autoria em relação aos crimes de homicídio tentado e consumado e o de associação criminosa.

Seis anos depois, os dois acusados, juntamente com Samir, foram submetidos a novo júri. Dessa vez, os três foram condenados. Marcelo, que está detido no sistema penitenciário do Pará por tráfico de drogas, Wililayo e Sami foram condenados a 29 anos e dois meses de reclusão em regime inicial fechado.