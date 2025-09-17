Trio ateia fogo em carro de influenciador em Santarém

Um carro de passeio foi incendiado na madrugada desta quarta-feira (17), em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na avenida São Sebastião, quando o veículo estava estacionado em frente a uma residência. Pelas redes sociais, o influenciador Alessandro Drops, conhecido na região, denunciou a situação e contou que era o proprietário do veículo. Ele registrou um boletim de ocorrência e relatou que três homens teriam ateado fogo no automóvel.

De acordo com o influencer, câmeras de segurança de imóveis na área registraram a ação do trio por volta de 1h. Pelo Instagram, o criador de conteúdo disse que foi acordado por vizinhos, que informaram sobre o fogo no carro. Alessandro Drops ainda teria sentido o forte odor de fumaça e só percebeu que era o próprio automóvel ao ser alertado pelos outros moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ficou totalmente destruído. Durante a manhã, Alessandro Drops foi até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para denunciar o crime. Ainda segundo a vítima, ele havia adquirido o veículo há menos de um mês.