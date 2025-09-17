Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Trio ateia fogo em carro de influenciador em Santarém

A vítima fez boletim de ocorrência sobre o caso na manhã desta quarta-feira (17)

O Liberal
fonte

Trio ateia fogo em carro de influenciador em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um carro de passeio foi incendiado na madrugada desta quarta-feira (17), em Santarém, oeste do Pará. O crime ocorreu na avenida São Sebastião, quando o veículo estava estacionado em frente a uma residência. Pelas redes sociais, o influenciador Alessandro Drops, conhecido na região, denunciou a situação e contou que era o proprietário do veículo. Ele registrou um boletim de ocorrência e relatou que três homens teriam ateado fogo no automóvel.

De acordo com o influencer, câmeras de segurança de imóveis na área registraram a ação do trio por volta de 1h. Pelo Instagram, o criador de conteúdo disse que foi acordado por vizinhos, que informaram sobre o fogo no carro. Alessandro Drops ainda teria sentido o forte odor de fumaça e só percebeu que era o próprio automóvel ao ser alertado pelos outros moradores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ficou totalmente destruído. Durante a manhã, Alessandro Drops foi até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para denunciar o crime. Ainda segundo a vítima, ele havia adquirido o veículo há menos de um mês.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carro pega fogo em santarém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Trio ateia fogo em carro de influenciador em Santarém

A vítima fez boletim de ocorrência sobre o caso na manhã desta quarta-feira (17)

17.09.25 13h14

RESGATE

Filhote de araçari, espécie de tucano, é resgatado em residencial de Ananindeua

A ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental na manhã de terça-feira (16)

17.09.25 11h57

AFOGADO

Homem morre após cair de balsa no rio Amazonas, em Santarém

O acidente foi registrado na tarde de terça-feira (16), quando a vítima fazia o transporte de vergalhões de um caminhão para uma embarcação

17.09.25 11h16

INVESTIGAÇÃO

Ossada humana é encontrada às margens da PA-457, em Santarém

Os ossos foram localizados na tarde de terça-feira (16)

17.09.25 10h46

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

FRAUDES ELETRÔNICAS

Operação combate grupo que invadia contas de clientes da Caixa Econômica Federal em Belém

A operação da Polícia Federal ocorreu na manhã desta quarta-feira (17/9) em diferentes bairros da capital paraense

17.09.25 9h28

INVESTIGAÇÃO 

‘Molequinho’ é preso suspeito de executar homem dentro de tapeçaria em Santarém

As investigações apontam que ele também estaria envolvido em outros homicídios registrados na cidade

16.09.25 23h37

INVESTIGAÇÃO

Principal suspeito de matar namorada a facadas em bar do Mato Grosso é preso no Pará

O crime ocorreu na última sexta-feira (12), no município mato-grossense de Apiacás

17.09.25 9h01

PRESO

Suspeito de roubar alto valor em joias de empresárias do Tocantins é preso no Pará

Segundo a Polícia Civil, o investigado já teria sido preso anteriormente por assalto a banco, no município de Redenção, e é considerado de alta periculosidade

17.09.25 9h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda