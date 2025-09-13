Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Tucumã, no sudeste do Pará, registra 3 latrocínios neste sábado (13)

Suspeito dos crimes também morreu em confronto com a polícia

O Liberal
fonte

Imagens de segurança registraram a movimentação de Rafael Araújo de Carvalho, 30 anos, natural de Cuiabá (MT). Ele foi apontado como o autor de três mortes a golpes de faca e morreu em confronto com a polícia, neste sábado (13). (Reprodução / Redes Sociais)

A Polícia Militar registrou três assassinatos, na madrugada deste sábado (13), em Tucumã, no sudeste do Pará. As duas primeiras mortes foram de um casal, que teve a casa invadida e foi esfaqueado junto com um dos filhos. A terceira morte ocorreu, segundo populares, no meio da rua. Um homem tentou assaltar e matou a vítima. O homem suspeito de ser o autor das três mortes, foi identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, e também morreu, já na manhã deste sábado (13), em confronto com a polícia. 

De acordo com a PM, Pedro Barbosa Andrade, acionou os agentes militares, por volta das 3h30, do sábado, pedindo ajuda. Ele contou aos policiais que a casa dele foi invadida e que seus pais e seu irmão foram esfaqueados.

Ainda, segundo o relato de Pedro Andrade, sem contato com o Samu, ele e o irmão levaram a mãe até o Hospital Municipal. Ela foi atendida, mas não resistiu e morreu. Em seguida, Pedro voltou para socorrer o pai, foi quando viu a viatura da PM e pediu socorro.

Segunda vítima também não resistiu ao esfaqueamento

A PM informou que encontrou Antonilde Araújo Barbosa, pai de Pedro, já sem vida. A casa estava revirada e tinha sangue espalhado pelo imóvel, desde a entrada até o andar superior. A Polícia Civil e a funerária foram acionadas para os procedimentos de recolhimento do corpo.

Na sequência, por volta das 4h, enquanto os agentes da segurança pública tentavam entender o que havia ocorrido, levantando informações junto à vizinhança, populares disseram sobre um outro esfaqueamento nas proximidades da rodoviária. Em frente a um hotel, um homem foi encontrado ferido. Ele foi identificado somente como “Ceará Boi”, e também não resistiu aos ferimentos, morrendo logo depois.

Já na manhã deste sábado, conforme informações repassadas pela Polícia Civil à Polícia Militar, o suspeito da morte de “Ceará Boi” seria o mesmo responsável pelo ataque à família na avenida Brasil, atrás de um hotel.

Autor do triplo latrocínio morreu em confronto com a polícia

Ainda, pela manhã, deste sábado (13), uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na morte do homem acusado de três mortes, em Tucumã,.

De acordo com a PM, as equipes receberam denúncia de que o suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, estaria escondido nos fundos de um hotel, localizado na Avenida Brasil.

Durante a tentativa de abordagem, o homem, armado com uma faca, tentou atacar os policiais. Os militares reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo. O suspeito foi levado ao hospital municipal, mas morreu na unidade de saúde. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jornal amazônia

polícia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

Polícia

Tucumã, no sudeste do Pará, registra 3 latrocínios neste sábado (13)

Suspeito dos crimes também morreu em confronto com a polícia

13.09.25 19h20

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de promover rinha de galos em Vigia

A legislação brasileira estabelece pena de três meses a um ano e multa para quem comete esse crime

13.09.25 18h33

HONRA

No Pará, 35 casos de calúnia e difamação são registrados por dia

“Internet não é terra sem lei”, diz a delegada Jacyara Sarges, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil do Pará

13.09.25 18h00

POLÍCIA

Mulher fica ferida após briga em frente de bar em Parauapebas

Ela vai foi atendida por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Municipal de Parauapebas, onde recebeu atendimento médico

13.09.25 17h56

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

VIOLÊNCIA

Câmera de segurança registra ataque a tiros em Itaituba; vítima morreu no hospital

O crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta

13.09.25 8h42

POLÍCIA

Suspeitos invadem farmácia, rendem clientes e funcionários em Belém

A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento

13.09.25 14h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda