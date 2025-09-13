Tucumã, no sudeste do Pará, registra 3 latrocínios neste sábado (13)

A Polícia Militar registrou três assassinatos, na madrugada deste sábado (13), em Tucumã, no sudeste do Pará. As duas primeiras mortes foram de um casal, que teve a casa invadida e foi esfaqueado junto com um dos filhos. A terceira morte ocorreu, segundo populares, no meio da rua. Um homem tentou assaltar e matou a vítima. O homem suspeito de ser o autor das três mortes, foi identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, e também morreu, já na manhã deste sábado (13), em confronto com a polícia.

De acordo com a PM, Pedro Barbosa Andrade, acionou os agentes militares, por volta das 3h30, do sábado, pedindo ajuda. Ele contou aos policiais que a casa dele foi invadida e que seus pais e seu irmão foram esfaqueados.

Ainda, segundo o relato de Pedro Andrade, sem contato com o Samu, ele e o irmão levaram a mãe até o Hospital Municipal. Ela foi atendida, mas não resistiu e morreu. Em seguida, Pedro voltou para socorrer o pai, foi quando viu a viatura da PM e pediu socorro.

Segunda vítima também não resistiu ao esfaqueamento

A PM informou que encontrou Antonilde Araújo Barbosa, pai de Pedro, já sem vida. A casa estava revirada e tinha sangue espalhado pelo imóvel, desde a entrada até o andar superior. A Polícia Civil e a funerária foram acionadas para os procedimentos de recolhimento do corpo.

Na sequência, por volta das 4h, enquanto os agentes da segurança pública tentavam entender o que havia ocorrido, levantando informações junto à vizinhança, populares disseram sobre um outro esfaqueamento nas proximidades da rodoviária. Em frente a um hotel, um homem foi encontrado ferido. Ele foi identificado somente como “Ceará Boi”, e também não resistiu aos ferimentos, morrendo logo depois.

Já na manhã deste sábado, conforme informações repassadas pela Polícia Civil à Polícia Militar, o suspeito da morte de “Ceará Boi” seria o mesmo responsável pelo ataque à família na avenida Brasil, atrás de um hotel.

Autor do triplo latrocínio morreu em confronto com a polícia

Ainda, pela manhã, deste sábado (13), uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na morte do homem acusado de três mortes, em Tucumã,.

De acordo com a PM, as equipes receberam denúncia de que o suspeito, identificado como Rafael Araújo de Magalhães, de 30 anos, estaria escondido nos fundos de um hotel, localizado na Avenida Brasil.

Durante a tentativa de abordagem, o homem, armado com uma faca, tentou atacar os policiais. Os militares reagiram e efetuaram disparos de arma de fogo. O suspeito foi levado ao hospital municipal, mas morreu na unidade de saúde.