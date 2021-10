Três homens são presos por roubo de celular em Mosqueiro

Três homens foram presos pela acusação de roubo de celular, entre a noite do último sábado (16) e a madrugada deste domingo (17), na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A vítima foi uma senhora, que fez o reconhecimento dos suspeitos. A informação foi divulgada pelo 25° Batalhão da Polícia Militar (25° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II).

Os militares informaram que, por volta das 21h30 do sábado, o Centro Integrado de Operações (Ciop) recebeu a denúncia de que um grupo de indivíduos teria cometido o assalto na rua Camilo Salgado, no bairro do Aeroporto, em Mosqueiro.

O registro aponta que esse grupo roubou da senhora uma bolsa com documentos e um aparelho de celular. Após algumas buscas ao longo da noite e da madrugada, três suspeitos foram localizados em um veículo próximo da PA 391.

"De imediato, foi realizado cerco pelas viaturas, onde o veículo pálio vermelho de placa JHA 6F14 foi abordado nas proximidades da PA 391, e, em seu interior, três indivíduos com celulares sem procedência", informou o 25° BPM - CPC II.

Após a vítima realizar o reconhecimento, o trio foi apresentado na Delegacia de Polícia de Mosqueiro. Na lista dos materiais apreendidos: três celulares, uma faca, 42 reais em espécie e o veículo que eles utilizavam para fugir.