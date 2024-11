Três homens são presos na Operação 'Abissal 2' contra o tráfico pela Dark Web

Três homens foram presos nesta sexta-feira (22) nas cidades de São Paulo (SP), Mogi Guaçu (SP) e Ponta Porã (MS) durante a Operação “Abissal 2”, que visa combater o tráfico de drogas realizado pela Dark Web. A ação é conduzida pela Polícia Civil do Pará, em conjunto com as Polícias Civis de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Os mandados de prisão e busca e apreensão foram expedidos pela Vara de Inquéritos Policiais e de Medidas Cautelares de Belém (PA). As investigações apontaram que a capital paraense era um dos principais destinos dos entorpecentes comercializados no esquema, que utilizava a Dark Web e transações em criptomoedas para dificultar o rastreamento financeiro. Os presos deverão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A operação contou com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Pará e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, sob supervisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab).

“A investigação revelou que os suspeitos participavam de um esquema de venda de entorpecentes através da Dark Web, onde utilizavam criptomoedas para realizar transações ilegais, dificultando o rastreamento financeiro. As drogas eram enviadas por meio de serviços postais, sendo Belém um dos principais destinos dos entorpecentes”, explicou a de​legada Vanessa Lee.

Durante a operação, foram apreendidos computadores, celulares, drogas embaladas para envio e documentos considerados​ importantes para o avanço das investigações. As buscas foram realizadas também em São Bernardo do Campo (SP), totalizando seis mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária.