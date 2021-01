Três assaltantes são capturados após roubo em Icoaraci

Policiais militares prenderam três homens, na madrugada desta sexta-feira (15), em Icoaraci, distrito de Belém. Foram capturados pouco depois de roubarem três pessoas, em duas casas, na rua da Brasília. Aparentemente, cometeram o crime "no grito" e no susto pela quantidade de pessoas, pois nenhuma arma — até então — foi apreendida. Todos os pertences foram recuperados e devolvidos às vítimas, na Seccional de Icoaraci. Com os suspeitos, havia um adolescente que foi apreendido. Um carro também foi apreendido e será analisado.

O roubo ocorreu, aproximadamente, às 2h. De uma casa, os homens levaram uma TV de 42 polegadas. De outra, levaram celulares e um relógio de pulso. Os policiais militares receberam a informação sobre os suspeitos e perseguiram um carro, modelo Chevrolet Classic preto (placa JUT-2013). Ao abordarem o veículo, os itens roubados foram encontrados e apreendidos.

Os suspeitos são Márcio Brito de Freitas, Alberto Duarte da Costa e Danildo da Costa Santos, que foram autuados por roubo majorado e por estarem com um adolescente junto. O adolescente será responsabilizado pelo ato infracional equivalente ao crime de roubo, com procedimento feito pela divisão especializada da Polícia Civil. Nenhuma vítima se machucou, além do susto.