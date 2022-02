Trecho da BR-158 está interditado entre Redenção e o distrito de Casa de Tábua, em Santa Maria

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) divulgou comunicado de alerta, nesta terça-feira (22), para a interdição total do tráfego de veículos na BR-158, no Pará, no trecho entre os municípios de Redenção e Casa de Tábua, distrito do município de Santa ,aria do Pará. A interdição, segunda informa o órgão federal de trânsito, é provocada pelo rompimento de bueiro na via causado por fortes chuvas no local.

As equipes do DNIT já iniciaram os serviços de recomposição do aterro.

Confira a rota alternativa:

- Sentido Redenção-Nova Glória: seguir para Novo Horizonte até Santa Maria das Barreiras pela PA-327 e depois para Barreira do Campo pela PA-463. Em seguida, utilizar a PA-411, próximo a Santana do Araguaia, até chegar na BR-158/PA.