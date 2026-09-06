Tragédia com família morta em incêndio em Capanema ganha repercussão nacional

A tragédia que resultou na morte de quatro pessoas da mesma família durante um incêndio em Capanema, no nordeste do Pará, ganhou repercussão nacional neste domingo (6). O caso foi destaque no Jornal GloboNews – Edição das 15h, da GloboNews, com imagens e informações diretamente do local da ocorrência.

Durante a cobertura, o repórter Noriel Magalhães, da TV Liberal, fez uma entrada ao vivo diretamente do imóvel atingido pelo incêndio. Na transmissão, foram mostradas as equipes do Corpo de Bombeiros Militar que permaneciam no local realizando o trabalho de rescaldo, após horas de combate às chamas.

A reportagem também mostrou o trabalho realizado para garantir a segurança na área. Uma retroescavadeira foi utilizada para demolir parte da estrutura do prédio, que ficou comprometida após o incêndio e apresentava risco de desabamento.

O incêndio ocorreu na noite de sábado (5), em uma loja de peças e acessórios para veículos com uma residência anexa, na entrada do bairro São José. As vítimas estavam no segundo andar do imóvel e ficaram impedidas de deixar o local.

Morreram no incêndio o proprietário da loja, José Ribeiro Soares, de 48 anos; Dieli Damasceno, de 35 anos; e as crianças Maria Valentina, de 8 anos, e José Pietro, de 10 anos. Dieli, namorada de José, estava grávida.

Durante o incêndio, os quatro chegaram a aparecer em uma janela para pedir ajuda. Moradores tentaram realizar o resgate utilizando escadas, mas foram impedidos pela intensidade das chamas e pela grande quantidade de fumaça. Algumas pessoas que participaram da tentativa de socorro chegaram a desmaiar devido à fumaça e ao forte calor.

Equipes do 19º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar atuaram durante a madrugada deste domingo para controlar o incêndio e impedir que as chamas atingissem outros imóveis.

A Polícia Civil registrou o caso na Delegacia de Capanema e informou que perícias foram solicitadas para auxiliar na investigação. A causa do incêndio ainda não foi esclarecida.