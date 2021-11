Traficante foragido é capturado em Abaetetuba, no nordeste paraense

Um traficante que estava foragido do sistema prisional foi recapturado na manhã desta segunda-feira (1º) pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município de Abaetetuba. O homem, que não teve a identidade informada pelas autoridades policiais, foi encontrado em uma localidade conhecida como Invasão das Pedrinhas, na cidade do nordeste paraense. No município, ele mantinha o mesmo negócio ilegal que o levou à prisão: vendia e estocava entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Civil, o infrator já havia sido preso anteriormente nas cidades de Limoeiro do Ajuru e em Tucuruí, no nordeste e sudeste do Pará, respectivamente. Ele fugiu de uma unidade prisional na Região Metropolitana de Belém (RMB) e foi localizado após diligências das equipes de policiais civis.

Ele foi encontrado em posse de aproximadamente 50 porções de maconha, do tipo skunk, e cocaína. Além disso, o acusado portava ainda três munições de calibre .38, e uma quantidade não detalhada de dinheiro em espécie. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia, para os procedimentos cabíveis. O homem está novamente à disposição da justiça.

O crime de tráfico de drogas está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. A pena prevista é de cinco a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa.