Trabalhadores rurais interditam BR-155, em Eldorado dos Carajás

Por volta de 40 trabalhadores rurais interditam a BR-155, no km 251, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição começou por volta das 15h30 desta quarta-feira (18). O congestionamento chega a 10 quilômetros. O problema só não é mais grave porque, a cada 40 minutos, os manifestantes liberam 10 minutos de cada lado da via, o que dá uma pequena margem de fluidez ao tráfego.

Uma equipe da PRF está no trecho e negocia a desobstrução da via. A PRF informou, ainda, que o bloqueio dos agricultores ocorre porque eles sofreram uma ação de reintegração de posse, ajuizada por um frigorífico.

A BR-155 é uma rodovia federal, que estende-se a partir da região sudeste do estado do Pará, ligando localidades entre os municípios de Redenção e Marabá. A via tem uma extensão de cerca de 344.5 Km.

Manifestantes exigem terra para plantio

Os trabalhadores reivindicam uma nova terra para cultivo. Nas redes sociais circulam áudios de pessoas se identificando como produtores rurais familiares e reclamando da saída da área em questão. Eles admitem que já se reuniram com a prefeitura de Eldorado dos Carajás, mas dizem que não foram atendidos nos pleitos apresentados.

Um homem não identificado informa que os trabalhadores estavam há 8 anos no terreno e pede uma nova área para as famílias rurais plantarem e criarem animais. Nesses mesmos áudios, as pessoas afirmam que a área que ocupavam fica no bairro União e eles têm casas construídas pela comunidade.

Uma mulher diz criar galinhas e porcos e afirma, ainda, que os trabalhadores sobrevivem da venda dessa produção, praticamente de subsistência. Eles também reclamam que sofreram a ação de despejo, mas nunca viram os documentos atestando a posse legal do frigorífico e cobram um encaminhamento da prefeitura do município.