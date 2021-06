Trabalhador rural sai para pagar contas e é morto a facadas

O trabalhador rural Antônio Marcelino Nascimento, de 40 anos, foi encontrado morto na noite do último sábado (19) no município de Uruará. A vítima estava com várias marcas de facadas desferidas pelo corpo.

Segundo informações repassadas por populares à polícia, Antônio havia chegado há pouco tempo na região e se hospedava na casa de um parente. Ele foi morto após sair para pagar algumas contas. Ainda de acordo com informações policiais, a vítima e o suspeito de ter praticado o crime, que ainda não foi identificado, estariam ingerindo bebida alcoólica momentos antes do assassinato acontecer. O motivo que teria levado ao crime ainda é desconhecido.

A vítima teve a garganta cortada e seu corpo estava à beira da estrada vicinal, a 51 quilômetros da sede do município, no trecho entre um bar onde a vítima estaria antes de ser morta e a residência onde Antônio estava ficando.

A equipe de plantão da Delegacia de Polícia Civil esteve no local após ser informada do crime, já na tarde do domingo (20), quando deu início à apuração investigativa e, com apoio de uma funerária, procedeu com a remoção do corpo.