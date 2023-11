'Torre' de facção é morto durante troca de tiros com PM em Curralinho

Uma equipe da Polícia Militar do município de Curralinho, no Marajó, informou que entrou em confronto com um grupo de criminosos ligados a uma facção nacional nesta segunda-feira (27), próximo ao aeroporto da cidade. Um dos criminosos, identificado como Jarbson Teixeira, foi morto em troca de tiros.

A PM informou que Jarbson era conhecido pelo vulgo de ‘topera’ e exercia um importante cargo na organização. Segundo informações da PM, Teixeira, que estava foragido, foi atingido por dois disparos após abrir fogo contra a guarnição. O confronto teve início durante uma operação para investigar denúncias de tráfico de drogas na região.

Topera, segundo os agentes, estava armado com uma pistola no momento do confronto. Os policiais reagiram ao ataque, acertando-o duas vezes. Além da morte de Teixeira, outras quatro pessoas que estavam associadas a ele foram presas sob a acusação de tráfico de drogas.

O grupo tentou fugir, mas foi capturado pela polícia. Raniele dos Santos, Madson Gleidston, Marcelo Adriano e Thiago Sá foram detidos, e com eles foram encontradas porções de maconha, oxi e cocaína, segundo a PM. Todos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

Os policiais tentaram contatar o serviço de urgência e emergência do Hospital Municipal de Curralinho para socorrer Topera, mas enfrentaram problemas de sinal de celular, informou a guarnição, que ainda relatou ter levado o criminoso ao hospital, onde ele não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre o caso e aguarda retorno.