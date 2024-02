Tio que matou sobrinha adolescente por ciúmes é condenado a 24 anos de prisão, em Santarém

Edelmar Carvalho, de 27 anos, que matou a sobrinha adolescente por ciúmes em Santarém, oeste do Pará, foi condenado a 24 anos de prisão. A sentença foi divulgada após o julgamento, que ocorreu na terça-feira (6). Segundo as autoridades policiais, Edelmar confessou que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, de 14 anos, e a esfaqueou e matou após descobrir que a menina começou a se relacionar com outro tio.

Durante o julgamento, o júri considerou Edelmar culpado em todas as acusações e determinou que a sentença fosse cumprida em regime fechado. Além disso, o réu também foi impedido de recorrer em liberdade, por decisão dos membros do júri.

Relembre o caso

Edelmar Carvalho desferiu vários golpes de faca nas costas e braços da adolescente, que era sobrinha dele. Uma das facadas transfixou o fígado e o rim direito da vítima. O crime ocorreu no dia 6 de junho de 2023, na comunidade Tapará Grande, em Santarém. Ele cometeu o crime após descobrir que a menina de 14 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso, havia se envolvido com outro tio.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal de Santarém, passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu. Edelmar tentou fugir, mas foi pego por populares. Ele foi amarrado até a chegada da polícia, que efetuou a prisão.