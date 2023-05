Tentativa de assalto termina com um morto e pessoas feridas em farmácia de Belém; vídeo

Um grupo de criminosos tentou assaltar uma farmácia da rede Drogasil, na Avenida Visconde de Souza Franco, na Doca, em Belém, na noite deste sábado (20). A polícia chegou ao local e houve troca de tiros. De acordo com a Polícia Militar, dois bandidos foram atingidos pelos disparos, sendo que um morreu no local e outro foi encaminhado para atendimento médico no PSM Mário Pinotti, na Travessa 14 de Março, na capital.

Testemunhas informaram que o bando invadiu a loja e teve a ação relatada por pessoas que passaram pela rua à uma viatura da PM. A polícia interviu no local e houve reação dos bandidos. Na troca de tiros, uma funcionária da farmácia também foi ferida.

Uma parte do bando tentou fugir com o carro de um dos clientes da farmácia. Os bandidos foram perseguidos e alcançados. Neste momento, houve nova troca de tiros e o segundo assaltante ficou ferido. Um policial também foi baleado.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.