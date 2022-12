Tentativa de assalto termina com suspeito preso e outro ferido no Marco, em Belém

Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito preso e outro ferido, na tarde deste domingo (4), no bairro do Marco, em Belém. De acordo com informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), depois de ser abordada, a vítima, que estava de carro, perseguiu os criminosos. Eles estavam em uma motocicleta. No cruzamento da avenida Almirante Barroso com a travessa Humaitá, os suspeitos colidiram com outro veículo e acabaram caindo ao chão.

Um deles ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua. Não há detalhes sobre o estado de saúde do suspeito. Já o segundo criminoso foi preso por homens da Polícia Militar e encaminhado para a Seccional de São Brás, onde estão sendo adotados os procedimentos cabíveis à prisão.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para checar mais detalhes sobre a tentativa de assalto e aguarda retorno. A Polícia Civil também foi acionada, mas ainda não respondeu.