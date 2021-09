Tecnologia israelense é doada ao Pará para auxiliar no combate ao tráfico humano

Foram entregues nesta quinta-feira, 02, em cerimônia na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), quatro novos equipamentos para auxiliar as ações de combate ao tráfico humano das equipes do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) e da Polícia Civil (PC). A doação é fruto da cooperação técnica firmada entre a Segup e a empresa americana The Exodus Road (TER).

Tanto a PC quanto o CPCRC foram beneficiados, cada um, com um dispositivo israelense de tecnologia avançada que realiza extração, transferência e análise de dados para dispositivos móveis e telefones celulares, e ainda com alcance para drones. O dispositivo irá contribuir para uma investigação e elucidação de crimes, de maneira mais rápida e eficaz.

Para o Centro de Perícias foram entregues: três drones, a serem utilizados pela perícia de engenharia e local de crime; três GPS, utilizados pela perícia ambiental para marcação de localização exata da perícia para constar no laudo pericial; e quatro decibelímetros, aparelho utilizado nas perícias de ações ambientais, como, por exemplo, poluição sonora.

Para o secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, a chegada dos equipamentos com custo zero para o Estado traz melhorias significativas na área tecnológica, ponto importante da atual gestão. “Nós estamos fazendo mais um importante entrega de equipamentos de ponta, os mais modernos do mundo nessa área, que vão auxiliar nas ações policiais e investigativas em todo Estado do Pará. Mais equipamentos, mais inteligência e mais modernidade para o setor importante da nossa perícia e polícia investigativa no Estado”, destacou.

Presente na cerimônia de entrega, Jonathan Matthew Parker, CEO da ‘The Exodus Road’, destacou a satisfação em poder contribuir com o governo local, o primeiro no Brasil, para coibir a prática do tráfico humano. “Acreditamos que este é um dos piores crimes que podem ser cometidos a alguém. Hoje é um dia histórico em que pessoas boas unem-se para fazer algo a respeito. Com esta doação acreditamos que juntos vamos combater esta terrível prática criminosa”, pontuou.

Com a chegada dos novos equipamentos, as equipes terão melhores condições para fazer investigações qualificadas, identificar autores de crimes e processar de uma forma ágil os dados para utilização em inquéritos, assim, a responsabilização e penalização dos crimes acontece de forma mais célere.

O delegado-geral da Polícia Civil, delegado Walter Resende, enfatizou a chegada dos novos equipamentos para coibir a prática criminosa. “É uma satisfação receber estes instrumentos que nos ajudarão a investigar e combater esta prática. O tráfico humano não se restringe ao Norte ou ao Brasil e nossas equipes estão comprometidas em atuar contra”, disse.

Já os benefícios na área de perícia criminal, serão voltados para um trabalho analítico mais ágil das equipes do Renato Chaves, ressaltou Celso Mascarenhas, diretor-geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. “Essa ajuda vai potencializar o trabalho do Renato Chaves e com eles produzir provas que ajudarão nossos colegas da Segurança Pública. Com essa doação teremos a capacidade de reduzir os índices deste tipo de crime”.