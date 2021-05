Tarado leva surra de populares ao tentar estuprar uma jovem

Um homem de 47 anos foi alvo da fúria da população depois de ter sido surpreendido ao tentar arrastar uma jovem de 23 anos para uma área de matagal com o intuito de violentá-la. O caso aconteceu na tarde da última sexta-feira (28), na Comunidade Campo Novo, localizada na região do Eixo Forte, em Santarém.

Dois mototaxistas que passavam pelo local viram quando a vítima estava sendo arrastada para o mato pelo acusado e impediram o abuso. O homem foi amarrado enquanto a Polícia foi acionada. Mas até a chegada da guarnição, populares revoltados tentaram linchá-lo.

“Ele apanhou muito, quando chegamos lá ele estava no chão sendo guardado pela Polícia Militar. Agora ele deve ser submetido ao exame de imagem e vai ser feita uma sutura no couro cabeludo dele”, informou o enfermeiro Joziel Colares, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a uma equipe de reportagem que esteve no local.

Depois de receber os primeiros atendimentos dos socorristas do Samu, o criminoso foi levado para o Hospital Municipal de Santarém e, em seguida, apresentado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado.

A mãe da vítima contou que a filha estava na parada de ônibus quando o acusado chegou, se sentou no banco e começou a se aproximar dela e de uma outra mulher que esperavam a condução. Uma delas ainda chegou a pedir que ele fosse embora antes que chamassem a Polícia.

Aparentando estar bêbado, o homem partiu para cima da outra mulher e desferiu um chute. Ela se afastou da parada e, nesse momento, o acusado puxou a vítima, a jogou no chão e ainda conseguiu tirar a blusa dela. Foi quando os mototaxistas ouviram os gritos e foram ajudá-la.