'Tabaquinho' é assassinado a tiros dentro de bar em Mojuí dos Campos

Erlisson de Sousa Medeiros, 40 anos, conhecido pelo apelido de "Tabaquinho", foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (3/11) em um bar localizado no Ramal do Lama, em Mojuí dos Campos, região oeste do Pará. As circunstâncias e motivações do crime são desconhecidas.

A Polícia Militar foi acionada ao caso e constatou o crime. Conforme o portal O Impacto, a vítima apresentava lesões compatíveis com disparos de espingarda.

Moradores e o proprietário do estabelecimento onde o corpo de Erlisson foi encontrado disseram que o suspeito de cometer o homicídio seria um morador da comunidade Ismael do Carmo Rodrigues. Por enquanto, as autoridades não revelaram a identidade do possível autor dos disparos, que está foragido.

A PM realizou diligências nas proximidades do bar para encontrar o suspeito, porém não conseguiu localizá-lo. Os militares isolaram a área para que fosse realizada a perícia e remoção do corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC confirmou o crime e disse que "perícias foram solicitadas pela delegacia do município e testemunhas são ouvidas para identificar a vítima e localizar os suspeitos".