Suspeitos de praticar assaltos morrem durante intervenção policial em Marabá

Dois homens suspeitos de praticarem assaltos morreram durante uma intervenção policial, na última quinta-feira (17), em Marabá. Uma das vítimas foi identificada como Antônio Lemos da Silva, a outra atendia pelo apelido de “Neguinho”. Eles ainda foram levados para o Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiram aos ferimentos.

Na ação, a polícia apreendeu uma moto com chassi raspado, além de armas de fogo, uma delas era pistola. Um adolescente de 15 anos também foi apreendido. Ele ainda confessou ter participação nos crimes praticados pela dupla.

De acordo com informações do sargento Morais, da Polícia Militar de Marabá, há dias os agentes vinham recebendo relatos de assaltos que seriam praticados por dois homens em uma motocicleta. A dupla era suspeita de roubar celulares e fugir, logo após os crimes.

A polícia descobriu que, durante a fuga, eles costumavam fugir para às proximidades do bairro Morada Nova. “A gente fazia a ronda e não localizava. Na terça-feira pela manhã, pegaram o celular de uma senhora e ela conseguiu rastrear, descobrindo que estava em Nova Ipixuna”, explica o sargento.

Intensificando as rondas, os militares imaginaram que a dupla estava acessando o bairro Morada Nova pela estrada de Murumuru ou pela PA-150. “À noite ligaram no nosso telefone funcional dizendo que indivíduos com as mesmas características tinham feito um assalto. Em seguida ligou outra vítima, depois outra… umas quatro vítimas ligaram. A gente saiu em ronda e conseguiu bater de frente com eles”, diz Morais.

A partir disso, a guarnição começou a fazer o acompanhamento dos suspeitos, que passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a viatura. “Fizemos acompanhamento por várias ruas com medo que os disparos que eles estavam efetuando pudessem pegar em alguém, até que eles se perderam. Por serem de fora, entraram numa rua sem saída e desceram atirando. Não teve outro jeito, tivemos que revidar”, relata.

Antônio e Neguinho acabaram baleados na rua Matrincham. Enquanto eles eram socorridos, os militares receberam outra ligação informando que havia um terceiro envolvido no bairro Jardim do Éden. “Como era caminho para o hospital passamos por lá e conseguimos localizar um adolescente com quatro celulares roubados”, diz o sargento.