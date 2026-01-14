Capa Jornal Amazônia
Suspeito é preso e mais de 10 kg de skunk são apreendidos em cilindros de gás, em Juruti

A ação policial que resultou na interceptação do entorpecente ocorreu na terça-feira (13)

O Liberal
fonte

Suspeito é preso e mais de 10 kg de skunk são apreendidos em cilindros de gás, em Juruti. (Foto: Divulgação)

Um suspeito foi preso e cerca de 10,5 kg de skunk foram apreendidos na terça-feira (13), no porto do município de Juruti, no oeste do Pará. A droga estava oculta no interior de cilindros de gás para ar-condicionado, transportados na embarcação “Ana Karoline II”, oriunda da rota do Baixo Amazonas. A operação de combate ao narcotráfico foi baseada em informações do Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento Regional I (CPR I).

A Polícia Militar do Pará, por meio da 28ª Companhia Independente de PM (28ª CIPM), realizou a verificação na embarcação. A intervenção ocorreu após a identificação do transporte de materiais ilícitos. Durante o desembarque no Porto do DNIT, os policiais procederam com a abordagem e vistoria de bagagens de passageiros suspeitos.

Entre os abordados, um homem transportava uma mala e dois cilindros de gás utilizados em sistemas de ar-condicionado. Ao notar indícios de adulteração nos recipientes, a guarnição conduziu o material a uma serralheria local para a abertura segura, uma vez que não havia viabilidade técnica para o acesso imediato no porto.

Apreensão e flagrante

No interior dos cilindros, foram localizados dez tabletes de entorpecentes, totalizando 10 kg e 580 g de droga. Além do material ilícito, um aparelho celular foi apreendido. Em depoimento preliminar, o suspeito confessou que a carga tinha Juruti como destino final, onde seria entregue a um terceiro não identificado.

O detido e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial competente para a formalização do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos legais. A atuação da 28ª CIPM é parte de um esforço contínuo para garantir a segurança no Oeste paraense. Segundo o comandante da unidade, capitão Cássio, as ações são pautadas em análise de dados e cooperação interinstitucional.

"O policiamento é estrategicamente planejado e direcionado, fundamentando-se em dados estatísticos, informações de inteligência e colaboração com a comunidade e órgãos estaduais e municipais. O plano de ação prioriza o combate ao tráfico, considerando a complexidade das rotas de transporte nos rios Negro e Amazonas", destacou o oficial.

Palavras-chave

apreensão de skunk

Tráfico de drogas
Polícia
.
