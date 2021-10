Suspeito de vender drogas é preso em Outeiro

Policiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (26° BPM) prenderam um homem suspeito de comercializar entorpecentes no distrito de Outeiro, em Belém. Com ele, foram encontrados 60 papelotes de pasta base de cocaína e 12 de maconha. No final da manhã de sexta-feira (29), os agentes participavam da operação Saturação, para intensificar rondas e abordagens na área da unidade.

Na rua da Felicidade, no bairro da Brasília, um homem tentou fugir ao notar que seria abordado pelos policiais militares. Mas foi detido e, com o acusado, os PMs aprenderam aqueles entorpecentes. Os policiais o conduziram à delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, ficando, a partir de agora, à disposição da Justiça.