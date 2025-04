Suspeito de tráfico morre ao trocar tiros com a Polícia Militar em Marituba

Valdir Magno da Silva, mais conhecido como ‘Ninho’, morreu em uma intervenção policial ao trocar tiros com a Polícia Militar em Marituba, na madrugada desta quarta-feira (9/4). O caso foi registrado na rua Tapajós, no bairro Dom Aristides, por volta de 00h10. Dois suspeitos fugiram. Drogas, uma arma e munições foram apreendidas na ação.

Segundo as informações da Polícia Militar, as guarnições receberam denúncias sobre homens armados que estavam em uma residência. Ao chegar ao local indicado, encontraram três homens em frente ao imóvel. Os suspeitos correram para tentar fugir e se esconderam em casas próximas. Os PMs montaram um cerco em uma das casas e localizaram ‘Ninho’ dentro do local. Ele foi apontado pelos agentes como envolvido com facções criminosas e seria conhecido na área devido à periculosidade.

Ao perceber a abordagem, ainda segundo o relato policial, o suspeito teria pegado uma arma, de dentro da mochila que carregava nas costas, e feito disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. ‘Ninho’ ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu no local onde ocorreu o confronto. A Polícia Civil esteve no local do confronto. O corpo foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal.

“A Polícia Civil informa que Valdir Magno da Silva morreu após confronto com a Polícia Militar. Uma arma de fogo, munições e substâncias semelhantes à maconha foram apreendidas. O caso é investigado pela Seccional de Marituba”, comunicou.