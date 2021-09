Suspeito de roubar moto é baleado em perseguição em rio no centro de Quatipuru

Uma perseguição a um homem que havia roubado uma motocicleta parou o centro de Quatipuru, município do Nordeste Paraense, na tarde do último sábado, 04. Fernando Costa Ramos, conhecido como Chico Lamparina, foi baleado durante uma perseguição no rio que banha a cidade. Além dele, Carlos André Aviz de Brito também foi preso pelo mesmo crime, e a moto foi recuperada.

Segundo informou o 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 10h, uma guarnição recebeu uma ligação anônima informando que o homem conhecido como "Chico Lamparina" estaria em uma canoa do outro lado do Rio Tracuateua, com um comparsa. Os policiais seguiram ao centro do município e, na orla, procuraram uma rabeta para verificar a situação.

No meio das buscas no rio, os PMs avistaram os dois indivíduos, sendo que Chico Lamparina percebeu a aproximação da polícia foi logo e disparou com sua espingarda contra a guarnição. Os PMs contam revidaram, atirando em resposta.

Durante o tiroteio, Fernando Costa pulou nas águas do rio com a arma de fogo em punho e tentou fugir nadando, e nesse momento, segundo a PM, ele perdeu a espingarda. Os policiais tiraram o homem do rio e perceberam que ele havia sido atingido pelo disparo nas nádegas. Assim que o suspeito foi arrastado para a margem, uma ambulância do hospital do município foi acionada para dar apoio ao baleado. O estado de saúde dele é estável e Fernando não corre riscos.

Além de prenderem "Chico" e seu comparsa Carlos André, a PM conseguiu localizar o veículo roubado, uma motocicleta modelo Honda pop 100, de cor vermelha, que estava abandonada em uma ilha conhecida como Massaranduba. Na canoa que os suspeitos estava, foi ainda encontrada uma arma de fabricação caseira. O caso foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Quatipuru.