Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (12), um homem suspeito de pichar diversos pontos da cidade de Marapanim, no nordeste paraense. De acordo com a PM, a operação foi deflagrada após denúncias e a apresentação de imagens e vídeos que mostravam atos de vandalismo. O suspeito foi identificado como Sérgio do Carmo Correia, de 48 anos.

Sérgio declarou que já havia se envolvido com pichações no passado e que, recentemente, voltou a cometer os atos após integrar grupos dedicados à atividade. (Divulgação)

O homem foi localizado em sua residência e, inicialmente, negou as acusações, mas acabou confessando a prática, segundo a polícia. Sérgio declarou que já havia se envolvido com pichações no passado e que, recentemente, voltou a cometer os atos após integrar grupos dedicados à atividade. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marapanim, onde foi lavrado o boletim de ocorrência do caso.

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil.