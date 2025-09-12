Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil

O Liberal
fonte

Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense. (Divulgação)

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (12), um homem suspeito de pichar diversos pontos da cidade de Marapanim, no nordeste paraense. De acordo com a PM, a operação foi deflagrada após denúncias e a apresentação de imagens e vídeos que mostravam atos de vandalismo. O suspeito foi identificado como Sérgio do Carmo Correia, de 48 anos.

image Sérgio declarou que já havia se envolvido com pichações no passado e que, recentemente, voltou a cometer os atos após integrar grupos dedicados à atividade. (Divulgação)

O homem foi localizado em sua residência e, inicialmente, negou as acusações, mas acabou confessando a prática, segundo a polícia. Sérgio declarou que já havia se envolvido com pichações no passado e que, recentemente, voltou a cometer os atos após integrar grupos dedicados à atividade. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marapanim, onde foi lavrado o boletim de ocorrência do caso.

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem preso em marapanim

suspeito de pichações

marapanim no nordeste paraense
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de pichações em série é preso no nordeste paraense

A ocorrência foi registrada como crime contra o meio ambiente, conforme previsto na legislação, e seguirá sob investigação da Polícia Civil

12.09.25 22h29

POLÍCIA

Sequestro de motorista de app termina com intervenção policial e morte de suspeito em Castanhal

Na ação, a PM apreendeu um revólver calibre .38 com numeração suprimida, três cápsulas deflagradas, duas munições percutidas, um celular e um relógio de metal

12.09.25 21h57

POLÍCIA

PF apreende mais de 90 kg de cocaína em navio na Vila do Conde, em Barcarena

De acordo com a Polícia Federal, a droga estava oculta na caixa de mar de embarcação com destino ao Oriente Médio

12.09.25 20h22

POLÍCIA

Dupla é presa por tráfico durante operação 'Guamá Sem Drogas', em Belém

Segundo a Polícia Civil, a operação teve como objetivo central enfrentar de forma firme e incisiva o tráfico ilícito de entorpecentes no bairro do Guamá

12.09.25 16h34

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

Investigação

Polícia Civil prende atirador e mandante do homicídio de empresário em Castanhal

 O inquérito policial segue em andamento para localizar e prender outros dois envolvidos no crime

11.09.25 20h31

Homicídio

Adolescente de 13 anos é acusada de matar a mãe em casa com ajuda do namorado

As investigações indicam que a vítima foi esganada pelos jovens

12.09.25 10h56

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: ‘ambição’ pode ter sido a motivação para o assassinato, diz PC

O mandante do homicídio de Estevão Neves Pinto seria o sócio da vítima, o empresário Rafael Mota Ribeiro, apontado como responsável pelo planejamento, logística e execução do assassinato

12.09.25 12h35

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda