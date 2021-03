Suspeito de participar do assalto a banco de Cametá é preso em Dom Eliseu

A Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de articular e participar do roubo ao Banco do Brasil de Cametá, no Baixo Tocantins, no dia 1º de dezembro de 2020. Antônio Josinei de Oliveira Souza, mais conhecido como Guerreiro ou Mano G, foi preso em Dom Eliseu, município do sudeste estadual, nesta terça-feira (16).

A polícia o considera dos articuladores diretos do planejamento do crime que aterrorizou Cametá no final da noite daquele 1º de dezembro de 2020. A prisão dele foi realizada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro.

Os agentes apuram a ação da quadrilha com pelo menos 10 homens, que tomaram as ruas de Cametá, a 235 km de Belém. Os bandidos abordaram pessoas que transitavam na praça em frente à agência bancária e as fizeram de escudo humano. O grupo fez disparos com pistolas contra o quartel da PM na cidade.

O crime, segundo a Polícia Civil, é classificado como roubo qualificado na modalidade “Novo Cangaço”. Ainda segundo a polícia, Antônio Josinei, após o assalto ao BB, foi ''promovido" ao posto de um dos conselheiros estaduais de uma facção criminosa atuante no Estado. Esse grupo seria responsável por ataques contra agentes da segurança pública e pelo planejamento de resgate em casas penais.

Segundo as investigações, o suspeito também é o responsável pelo carregamento de dois fuzis 50, dois fuzis calibre 556 e 100 kg de explosivos apreendidos pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro, em Ulianópolis, em setembro de 2020.

Antônio Josinei é foragido do sistema penitenciário, e de acordo com a polícia, dava apoio a diversas ações de ''Novo Cangaço'' ocorridas em municípios paraenses como Ipixuna do Pará, São Domingos do Capim, antes do roubo ao BB, em Cametá. Nesta terça, a PC cumpriu mandado de busca e apreensão contra o suspeito e ele já está à disposição da Justiça.