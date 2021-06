Suspeito de participar de 'sapatinho' em Anapu é preso

Igor Silva Pereira, de 26 anos, foi preso pela Polícia Civil de Anapu, sob suspeita de ter envolvimento com um crime de “sapatinho”, na última segunda-feira (14), quando uma funcionária de uma agência bancária foi feita refém junto com a família dela por quatro homens, dentro de sua própria residência. Os criminosos buscavam uma suposta quantia de R$ 200 mil, guardada no banco onde a vítima trabalhava.

Segundo informações, Igor foi capturado ainda no município de Anapu portando aproximadamente R$ 27 mil.

Esta matéria está em atualização.