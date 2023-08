Suspeito de matar sargento da PM e agente prisional, em Icoaraci, é morto em operação policial em SC

Gustavo Barbosa de Freitas foi morto durante uma operação policial na cidade de Gaspar, em Santa Catarina. Segundo a polícia, ele tinha um mandado de prisão preventiva por suspeita de ter executado o sargento da Polícia Militar Luis Fernando Monteiro Ferreira em 26 de janeiro de 2022, e, também, envolvimento na morte do agente prisional Sandro Josué Gadelha, em dezembro de 2020. Ambos os casos ocorreram em Icoaraci, distrito de Belém. A morte de Gustavo ocorreu no dia 28 do mês passado, mas somente nesta quinta-feira (3), que o caso chegou ao conhecimento da imprensa.

VEJA MAIS

Depois que os agentes de segurança pública foram mortos, a Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), trocou informações com a PC de Santa Catarina, para onde Gustavo teria fugido.

Uma operação foi montada pelos policiais para localizar e prender o suspeito. Gustavo, supostamente, reagiu à abordagem dos policiais civis e militares utilizando uma arma de fogo. Ele foi morto nessa ação e outras pessoas que, juntamente com Gustavo, eram investigadas por roubo em SC, foram presas.

Nas redes sociais, a polícia conseguiu identificar uma foto de Gustavo onde exibia uma arma de grosso calibre. Pela morte do agente prisional, Gustavo chegou a ser preso na época, mas foi liberado. Após ser solto, ele participou da execução do policial militar, de acordo com a PC. Ambos os casos foram investigados pela DHAP, onde todos suspeitos foram identificados e indiciados.

Assassinato do sargento da PM

Na rua São Francisco, com a passagem Afonso Pena, nas proximidades do hospital Abelardo Santos, Luis foi morto a tiros, em 26 de janeiro do ano passado, em Icoaraci. As informações preliminares apontaram que dois homens a pé se aproximaram da vítima e desferiram vários disparos de arma de fogo contra o policial. Logo em seguida, um veículo Fiat Cronos de cor vermelha, e placa QVT-2H00, deu apoio à fuga dos suspeitos.

Policial penal executado em Icoaraci

Por volta das 6h de 14 de dezembro de 2020, o policial penal Sandro Josué Gadelha foi morto a tiros. A vítima estava dentro de um carro, modelo Fiat Argo, de cor prata, quando teria sido rendida por dois homens armados que estavam em uma motocicleta.

Eles teriam pedido para que Sandro saísse do carro e, quando ele já estava do lado de fora, atiraram várias vezes, na região da cabeça e do peito. Ele morreu na hora, sem chance de socorro. Os documentos e objetos pessoais da vítima foram roubados.

Na noite do mesmo dia em que o crime aconteceu, foram presos o mandante do crime, sua companheira e seus dois filhos, sendo um menor de idade, apresentado à Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data). As detenções foram realizadas em Icoaraci.