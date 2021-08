Suspeito de matar mulher a facadas em Abaetetuba é preso em Curralinho

Já está preso desde a tarde da última sexta-feira (20) o homem, identificado apenas pelo prenome Jaime, principal suspeito de matar a facadas uma mulher transexual, na noite de domingo (15), em Abaetetuba, nordeste paraense.

Jaime foi localizado pelas autoridades policiais no município de Curralinho, na Ilha do Marajó. O crime contra a sua ex-companheira Heloísa Ferreira, também conhecida como “Loura”, pode ter tido motivação passional.

Nas redes sociais, várias pessoas comemoraram a prisão do suspeito. “Que pague por essa crueldade que fez com a Loura”, “Ele vai pagar pelo crime que fez com a minha vizinha querida”, “Parabéns às autoridades. Que seja feita a justiça”, publicaram os internautas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda mais informações sobre a prisão de Jaime.

O Crime

Na noite do último domingo (15), Heloísa foi encontrada morta dentro de sua residência com várias perfurações de arma branca pelo corpo. A Polícia Militar de Abaetetuba foi acionada para atender a ocorrência.

Constatada a morte, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) esteve no local e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Belém. Familiares de Heloísa acompanharam os procedimentos e informaram que a vítima tinha um relacionamento conturbado com o ex, que logo foi apontado como o principal responsável pela autoria do crime.