Suspeito de mandar executar subtenente da PM é preso

Um homem acusado de ser o mandante do homicídio do subtenente da reserva da PM Alderson Santos das Chagas foi preso nesta terça-feira (15), pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 05 de fevereiro de 2019, no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. As informações são da Agência Pará.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no município de Curuçá, na região Nordeste do Pará, por uma equipe de policiais da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e da Divisão de Homicídios (DH).

De acordo com a investigação e os depoimentos de testemunhas, a polícia concluiu que o suspeito deu a ordem para executar o PM. À época, os dois homens que participaram diretamente do crime foram identificados e localizados pela polícia.

De acordo com a polícia, após troca de tiros, eles não resistiram aos ferimentos e morreram no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Nesta terça-feira, durante o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito apresentou um documento falso, o que agrava sua situação perante a Justiça. Ele também responde por mais quatro homicídios, todos tramitam na Comarca de Ananindeua.

Crime

O subtenente da reserva da PM Alderson Santos das Chagas foi executado quando foi até uma padaria, localizada próximo à sua residência.

Dois homens chegaram ao local e efetuaram diversos disparos em direção à vítima, que conseguiu correr por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas afirmaram que um dos autores ainda correu atrás do policial e tentou efetuar mais disparos, mesmo com a vítima já no chão, mas a arma falhou.