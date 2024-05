Suspeito de liderar facção criminosa no Marajó é preso após se esconder em Ananindeua

Um homem identificado como Genivaldo Rodrigues foi preso na quarta-feira (22/05), em Ananindeua, suspeito do crime de roubo agravado. Contra ele havia dois mandados de prisão expedidos no Estado do Amapá. Conforme as informações da Polícia Civil, o suspeito ainda estaria exercendo a função de liderança de uma facção criminosa no Marajó.

O cumprimento dos mandados de prisão foi feito pela equipe da Delegacia de Repressão à Facções Criminosas (DRFC) e da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), que receberam informações sobre a localização do suspeito através da ação conjunta entre a equipe da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e da Delegacia de Portel.

De acordo com a PC, a captura ocorreu no momento em que o suspeito saía de um condomínio em que estava escondido. O investigado ainda teria tentado se livrar do aparelho celular que estava na mão e correu para não ser pego. Os agentes conseguiram alcançar Genivaldo e, mesmo com a resistência à prisão, lhe deram voz de prisão e o encaminharam para a delegacia.

Investigação

Os crimes de roubo majorado ao qual Genivaldo deve responder ocorreram nas cidades de Santana e Macapá, ambas cidades do Amapá. Por meio do celular apreendido, os agentes devem dar continuidade às investigações para saber como ocorria a atuação do suspeito dentro da facção criminosa. Atualmente, o homem é mantido à disposição da Justiça.