Suspeito de integrar associação criminosa especializada em roubos é preso em Belém

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21/08) suspeito de envolvimento com uma associação criminosa especializada no roubo de joias. A ação foi realizada pela Polícia Civil após investigação de um caso de assalto a um cordão de ouro, crime que ocorreu no bairro de São Brás, em Belém, em maio deste ano.

Na ação, além do mandado de prisão preventiva, também foram cumpridas duas buscas e apreensões domiciliares. Um no ímóvel onde vive o suspeito preso e outro na casa de um segundo homem investigado, que teria sido identificado por meio de um vídeo feito quando os suspeitos estariam se preparando para roubar o cordão da vítima.

De acordo com a PC, a investigação sobre o grupo que seria recorrente no crime de roubo a jóias revelou que os suspeitos observavam as vítimas em locais públicos, como shopping centers. A pessoa era seguida, até que os suspeitos a abordassem e, com o uso de arma de fogo, tomasse o bem pessoal. Outras pessoas estão sendo investigadas como possíveis participantes do esquema de assaltos. Os investigados já teriam passagem pela justiça em outros casos de roubo.