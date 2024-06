Suspeito de homicídio qualificado é preso pela PC em Pau d'Arco

Um homem suspeito de homicídio qualificado foi preso preventivamente no final da manhã desta segunda-feira (03), no município de Pau d'Arco, sudeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, a ação foi em cumprimento a um mandado de prisão em decorrência das apurações sobre a morte de Ivartelo Dias Machado, de 46 anos, assassinado em outubro de 2023.

A prisão foi cumprida pela Delegacia de Homicídios de Redenção. Durante as investigações iniciadas com apoio do reforço da Divisão de Homicídios de Belém, foi possível encontrar provas de autoria e materialidade onde possibilitou a representação ao Juízo Criminal da Comarca de Redenção, que decretou a prisão preventiva do suspeito, que se encontrava foragido desde que o crime ocorreu.

Os agentes realizaram diligências e a equipe da DH de Redenção conseguiu identificar que o suspeito estava escondido na casa da filha, localizada no município de Pau d'Arco, local onde foi preso por volta de 12h30 desta segunda. Após procedimento cabíveis, o preso foi encaminhado para custodiado na Unidade de Reinserção Social de Redenção, ficando à disposição do Poder Judiciário.

O crime

Ivartelo Dias Machado, de 46 anos, foi morto a facadas no dia 7 de outubro de 2023 quando consumia bebidas alcoólicas em um bar no setor Campo Altos, do município de Redenção. Testemunhas contaram para a polícia que a vítima foi atacada com vários golpes de faca após um desentendimento com um suspeito que também estava no local.