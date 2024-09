Suspeito de homicídio morre ao trocar tiros com a PC em Parauapebas

Um homem identificado como Maxsuel Cândida da Silva Sousa, de 25 anos, morreu ao trocar tiros com agentes da Polícia Civil, na sexta-feira (27/09), no Bairro Casas Populares II, em Parauapebas, sudeste do Pará. Conforme os agentes, a intervenção ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão contra Maxsuel, que era investigado pelo crime de homicídio qualificado.

De acordo com as informações policiais, quando os agentes chegaram ao endereço do suspeito, ele teria avistado a viatura e tentou fugir pulando o muro do imóvel. No entanto, os policiais conseguiram alcançar Maxsuel, que estava em um terreno baldio. Na ocasião, conforme o relato policial, o suspeito ainda teria resistido à prisão, sacou uma arma de fogo e fez disparos contra os policiais civis. O suspeito foi baleado pelos agentes, que ainda o socorreram para uma unidade de saúde. Após dar entrada no local, Maxsuel evoluiu a óbito.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma arma de fogo e munições. Além disso, na casa onde ele morava, ainda foram encontradas várias quantidades de drogas do tipo machonha, skunk, crack e cocaína. De acordo com os agentes, Maxsuel teria envolvimento com uma facção criminosa que atua no município. A Polícia Civil informou que apura a morte de Maxsuel Candida da Silva Sousa após troca de tiros com policiais civis.

Em nota, a PC informou que o caso é apurado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. Perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.