Suspeito de homicídio em Itaituba é preso com arma de fogo em Salinópolis

Um homem suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido em Itaituba, no sudoeste do Pará, foi preso pela Polícia Civil em Salinópolis, no nordeste do estado. No momento da captura, realizada nesta quinta-feira (20/02), o investigado também recebeu voz de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A ação faz parte da segunda fase da operação ‘Para Lama’, que busca investigar o homicídio de Italo Henrique Carneiro, morto em janeiro deste ano em uma emboscada, na zona rural de Itaituba. Além da prisão temporária do suspeito em Salinas, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaituba e Castanhal.

Conforme a PC, durante as investigações sobre o homicídio, novos suspeitos foram identificados. Assim foram solicitados mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra o suspeito de envolvimento no crime. No momento em que foi localizado, o homem estava portando uma arma, o que resultou na prisão em flagrante. Como resultado das buscas nos outros municípios, foram apreendidas três armas de fogo, aparelhos celulares e R$ 2,5 milhões em cheques.

A operação contou com a participação de 21 policiais civis das Delegacias de Salinópolis, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, Delegacia de Homicídios de Castanhal e da 12ª Seccional Urbana de Castanhal.