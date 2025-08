Suspeito de fabricar e vender ingressos falsos de jogos e shows é preso em Belém

Um homem foi preso no bairro do Tapanã, em Belém, suspeito de estelionato. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (5), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva durante a operação “Bilhete Bloqueado”. A Polícia Civil investiga um esquema de falsificação e comercialização de ingressos para jogos de futebol e shows na capital paraense.

A operação foi deflagrada por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe). Segundo o delegado Marcos André Araújo, titular da DPTGE, as investigações “apontam que o alvo atuava de forma reiterada na confecção e distribuição de bilhetes falsificados”. “Eram adquiridos por vítimas de boa-fé e que só descobriram sobre a fraude quando eram impedidas de acessar os locais por estarem em posse de ingressos inexistentes no sistema oficial de controle”, explicou.

Ao todo, já foram registrados mais de 20 casos simultâneos de vendas de bilhetes falsificados. “A prisão preventiva do investigado revela-se medida absolutamente necessária para a efetiva proteção da ordem pública, sobretudo diante do atual cenário da capital paraense, que se prepara para sediar grandes eventos no ano de 2025”, continuou o delegado.

O suspeito, conforme a PC, é reincidente em práticas criminosas associadas à atuação em eventos esportivos. Contra ele já foram instaurados três procedimentos na unidade especializada pela prática de cambismo, desobediência à decisão judicial e por estelionato e falsificação de documentos públicos e privados.

Apreensão

Durante o cumprimento dos mandados, foram encontrados vários crachás e pulseiras de acesso livre a eventos culturais e esportivos, além de um aparelho celular. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia especializada.

“Em um dos procedimentos instaurados por esta especializada contra o investigado, o celular dele foi periciado e nós identificamos que, além das informações que confirmam a falsificação dos ingressos, ele ainda falsificou uma CNH e a utilizou para embarcar em um voo comercial de Macapá para Belém, fato este que indica o comportamento do sujeito no aprimoramento na atividade criminosa”, concluiu o delegado Marcos André Araújo.

O investigado deve responder por falsificação de documento, estelionato e uso de documento falso. De acordo com a PC, a prisão representa o comprometimento da Polícia Civil do Pará com a ordem pública e segurança dos cidadãos em grandes eventos esportivos ou de entretenimento, visando combater qualquer prática que comprometa a segurança da população.