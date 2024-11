Suspeito de estupro pula muro de residência ao tentar fugir da PC em Ipixuna do Pará

Um homem, que não será identificado, foi preso suspeito de estuprar a própria irmã, em Ipixuna do Pará. A ação para autuar o investigado, realizada pela Polícia Civil na manhã deste sábado (9/11), ocorreu na residência onde o homem mora. Conforme as informações policiais, quando os agentes chegaram ao endereço, o suspeito teria pulado o muro do imóvel para tentar fugir.

Segundo a polícia, o suspeito foi denunciado pela irmã, que procurou as autoridades policiais para relatar o crime contra ela. A vítima informou sobre o abuso sexual e ainda relatou que também teria sido abusado dois dias antes. A mulher repassou os detalhes do crime.

Após a denúncia, a equipe da polícia localizou o suspeito. Quando o homem percebeu que seria encaminhado para a delegacia, tentou fugir do local e pulou o muro do quintal da casa. No entanto, as equipes estavam posicionadas para fazer o cerco e impediram que o homem se evadisse. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal, onde seriam realizados os exames médicos que irão auxiliar na denúncia e investigação sobre o caso.