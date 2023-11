Suspeito de estupro é morto após atacar PM com faca, no Marajó

Um homem, com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável, foi morto a tiros na última quarta-feira (29), após atacar uma Policial Militar com uma faca, no Marajó. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido em Salvaterra, quando o suspeito, identificado somente como ‘Barraca’, teria perseguido e atacado o PM.

Segundo a PM, uma guarnição realizava rondas na Vila de Jubim quando avistaram dois indivíduos escondidos em uma área de mata. Os agentes deram ordem de parada, mas os suspeitos ignoraram as instruções e fugiram, pulando vários quintais. Na perseguição, os PMs encurralaram Barraca e ele atacou e atingiu um dos policiais com a faca. O militar conseguiu sacar a arma e disparar duas vezes contra o suspeito. Barraca ainda foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu e morreu.

O outro homem que estava sendo perseguido seria o irmão de Barraca, chamado de ‘Pataca’. Os policiais relatam que o suspeito teria recebido ajuda de familiares para fugir para uma área de mata utilizando uma moto roubada. Os agentes expõe que Barraca e ‘Pataca’ possuem um mandado de prisão preventiva em aberto desde agosto sob a acusação de estupro de vulnerável. Além de também serem investigados por outros crimes sexuais supostamente cometidos na Vila do Jubim.

Mandado de prisão

Segundo o portal Notícia Marajó, o mandado de prisão preventiva contra Barraca e Pataca foi emitido pela Vara Única de Salvaterra, no dia 10 de agosto. Eles são acusados de estupro de vulnerável e de ameaças. De acordo com a investigação da Polícia Civil, desde o dia o começo de agosto várias mulheres da Vila do Jubim, com idades entre 15 e 40 anos, denunciaram os suspeitos e um menor de idade por vários crimes sexuais. A prisão preventiva foi justificada pela robustez das provas, documentais e testemunhais, da investigação, que demonstrou a prática criminosa reiterada.

Em nota, a Polícia Civil informou que os dois suspeitos possuem mandado de prisão pelo crime de importunação sexual. Um deles morreu durante intervenção da Polícia Militar. Equipes da delegacia de Salvaterra trabalham para localizar o segundo suspeito.