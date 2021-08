Suspeito de envolvimento na execução de guarda municipal de Belém é preso pela Polícia Civil

Alan Lobo Viana, de 19 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (12), no município de Cametá, nordeste do Pará. Segundo informações da Polícia Civil, o jovem é suspeito de envolvimento na execução do guarda municipal de Belém Alkizamor Corrêa de Oliveira, 55, no último mês de março, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. A esposa do servidor público também foi baleada durante a ação criminosa, mas foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que, após as investigações, o acusado foi apontado como "olheiro" no atentado, sendo responsável por colher informações sobre a vítima e repassar aos demais integrantes do grupo criminoso. Depois de cometer o crime, Alan teria fugido para uma comunidade rural de Cametá, onde foi localizado nesta quinta.

Em depoimento aos policiais, o acusado, que é morador do bairro da Guanabara, afirmou que seu nome estaria em uma lista de pessoas marcadas para morrer por conta de dívidas com uma facção criminosa. Alan, então, teria que participar do crime contra o guarda municipal para não ser morto pelos demais integrantes do grupo.

Relembre o caso

Alkizamor Corrêa de Oliveira, de 55 anos, foi assassinado na noite de terça-feira, 23 de março, no bairro da Guanabara, no município de Ananindeua. Ele trabalhava há 29 anos na Guarda Municipal de Belém (GMB) e completaria 30 anos de corporação em setembro deste ano. Mas foi executado na rua Magalhães ao lado da esposa, que também foi atingida e levada ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE).

Alkizamor Corrêa de Oliveira foi baleado na porta de casa, juntamente com a esposa, e não resistiu (Reprodução)

O crime ocorreu na frente da residência onde a vítima morava. Os criminosos chegaram a pé até o guarda, alvejaram-no e seguiram no sentido da avenida João Paulo II, onde comparsas esperavam por eles em um carro. Eram dois homens armados com pistolas ponto 40. O guarda municipal foi morto com tiros em diversos pontos do corpo (cabeça, braços e pernas), e nada foi levado da vítima, indicando se tratar de uma execução.

No dia 28, cinco dias após a morte do guarda, Luiz Acássio Janau da Silva, de 33 anos, suspeito de envolvimento na morte de Alkizamor Oliveira, foi morto durante uma intervenção policial em Ananindeua. Segundo a polícia, ele cumpria prisão domiciliar desde fevereiro de 2020, e estava escondido em uma casa na Guanabara.