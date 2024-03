Suspeito de desviar materiais de construção é preso em Belém

Dois homens foram presos nesta segunda-feira (26), em Belém, pelos crimes de furto qualificado e receptação dolosa. As investigações da Seccional do Guamá apontam que um suspeito trabalhava em uma empresa de construção e havia desviado parte do material para revender.

Os agentes o abordaram no momento em que negociava a quantidade de 40 litros de óleo diesel para o segundo investigado, que foi preso por receptação dolosa.

Após serem flagrados, ambos foram conduzidos até a seccional para a realização dos procedimentos de praxe. Eles seguem presos à disposição da Justiça.​