Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação com destino a Muaná

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o material confiscado pela Polícia Militar com os suspeitos. (Foto: Divulgação | PMPA)

Benivaldo dos Santos Gonçalves morreu e mais dois homens foram presos em uma ação da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (12/11), em Muaná, no Marajó. Segundo a PM, eles estavam envolvidos no assalto a um catador de açaí, crime ocorrido na noite de sábado (8/11), em Anajás, também no Marajó.

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação denominada “Cmdt Ribeiro”, com destino ao município. Os agentes montaram pontos de vigilância estratégicos no trapiche municipal para garantir a segurança dos passageiros no momento em que a embarcação chegasse.

De acordo com a PM, durante o desembarque foram presos Cosme da Silva Almeida, de 37 anos, e Felipe Alfaia Nunes, de 26. Com eles, os policiais encontraram revólver calibre .22, R$ 526,00 em espécie e várias munições de arma de fogo. Todo material foi apreendido.

Na mesma abordagem, outros suspeitos pularam no rio. Benivaldo se escondeu debaixo do trapiche e, ainda conforme a Polícia Militar, atirou contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado e levado à unidade municipal de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Após o confronto, a PM confiscou uma Glock calibre .380, pistola com a qual ele atentou contra os policiais.

Os outros dois suspeitos que conseguiram escapar dos PMs ainda não foram localizados. A 20ª CIPM segue atrás deles.

Cosme, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, foi conduzido até a delegacia do município, juntamente com Felipe e os itens apreendidos. A dupla permanece à disposição da Justiça.

O assalto ao catador

Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais apontam que uma embarcação foi atacada e roubada por cerca de seis criminosos armados, resultando no baleamento do proprietário, que é catador de açaí e precisou ser levado para atendimento médico. Ainda conforme as autoridades, a vítima segue internada e não corre risco de morte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

suspeito de assaltar

catador de açaí

morre em confronto com a pm

mais dois são presos

marajó

muaná

anajás
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal

Segundo a PM, uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) recebeu a denúncia de venda de entorpecentes na rua São Miguel e que o suspeito possivelmente estaria envolvido em um atentado a um agente de segurança pública

12.11.25 17h27

POLÍCIA

Golpistas atacam com sites falsos sobre a COP 30, em Belém

As páginas traziam informações relacionadas, por exemplo, a hospedagens e até mesmo a trabalho voluntariado para o evento que acontece em Belém até o dia 21 deste mês

12.11.25 15h33

POLÍCIA

Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação com destino a Muaná

12.11.25 13h58

DETIDA

Suspeita de perseguição e lesão corporal é presa em flagrante em Soure, no Marajó

A mulher foi detida pela Polícia Civil na terça-feira (11)

12.11.25 13h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Filho mata o pai e é morto pelo irmão no Marajó

Familiares disseram que o suspeito apresentava problemas mentais e já havia demonstrado comportamento agressivo, afirmando em outras ocasiões que poderia atacar os parentes

11.11.25 12h15

MORTE

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Maguari, em Icoaraci

Segundo as informações iniciais, o jovem era morador de Outeiro e teria desaparecido na manhã de segunda-feira (10).

12.11.25 10h52

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar quebradeiras de coco em Novo Repartimento é preso pela PC

A prisão do investigado ocorreu na noite de terça-feira (11)

12.11.25 11h23

POLÍCIA

Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação com destino a Muaná

12.11.25 13h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda