Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

Benivaldo dos Santos Gonçalves morreu e mais dois homens foram presos em uma ação da Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (12/11), em Muaná, no Marajó. Segundo a PM, eles estavam envolvidos no assalto a um catador de açaí, crime ocorrido na noite de sábado (8/11), em Anajás, também no Marajó.

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação denominada “Cmdt Ribeiro”, com destino ao município. Os agentes montaram pontos de vigilância estratégicos no trapiche municipal para garantir a segurança dos passageiros no momento em que a embarcação chegasse.

De acordo com a PM, durante o desembarque foram presos Cosme da Silva Almeida, de 37 anos, e Felipe Alfaia Nunes, de 26. Com eles, os policiais encontraram revólver calibre .22, R$ 526,00 em espécie e várias munições de arma de fogo. Todo material foi apreendido.

Na mesma abordagem, outros suspeitos pularam no rio. Benivaldo se escondeu debaixo do trapiche e, ainda conforme a Polícia Militar, atirou contra os agentes, que revidaram. O suspeito foi baleado e levado à unidade municipal de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Após o confronto, a PM confiscou uma Glock calibre .380, pistola com a qual ele atentou contra os policiais.

Os outros dois suspeitos que conseguiram escapar dos PMs ainda não foram localizados. A 20ª CIPM segue atrás deles.

Cosme, que possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, foi conduzido até a delegacia do município, juntamente com Felipe e os itens apreendidos. A dupla permanece à disposição da Justiça.

O assalto ao catador

Segundo a Polícia Civil, as informações iniciais apontam que uma embarcação foi atacada e roubada por cerca de seis criminosos armados, resultando no baleamento do proprietário, que é catador de açaí e precisou ser levado para atendimento médico. Ainda conforme as autoridades, a vítima segue internada e não corre risco de morte.