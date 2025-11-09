Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Catador de açaí é baleado durante ataque de piratas no Marajó

Segundo a Polícia Militar, pelo menos três homens participaram do crime e conseguiram fugir após troca de tiros

O Libera

Um catador de açaí, que não teve o nome divulgado, foi baleado durante um ataque de piratas na noite de sábado (8/11), em Anajás, no Marajó. Segundo a Polícia Militar, pelo menos três homens participaram do crime e conseguiram fugir após troca de tiros.

A PM soube do caso depois que moradores entraram em contato com o 9º Batalhão (9º BPM). Nas redes sociais, áudios foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, uma mulher chega a comentar que, supostamente, os suspeitos estavam divididos em três rabetas. “(...) Teve um grande tiroteio. Meus filhos e o meu pai correram para o mato”, disse.

Depois de a população detalhar o caso, os agentes foram atrás dos envolvidos. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados durante as buscas e houve confronto. Eles conseguiram fugir dos policiais por uma área de mata e ainda não foram localizados.

Após a troca de tiros, a PM apreendeu uma arma de fogo utilizada pelos suspeitos. O armamento foi apresentado à Polícia Civil.

O catador de açaí baleado foi socorrido e levado para um hospital. Ainda segundo as autoridades, a vítima segue internada e não corre risco de morte.

Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

catador de açaí

baleado

ataque de piratas

marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros no bairro do Tenoné, neste sábado (8)

O homem está sem identificação. O caso deve ser apurado pela Seccional de Icoaraci

08.11.25 22h49

POLÍCIA

Jovem é encontrado decapitado e marcado com "X9" no peito

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

08.11.25 19h45

PROTESTO

Comunidade faz protesto após invasão de prédio de Paróquia em Icoaraci

O ato ocorreu na manhã deste sábado (8), no bairro do Cruzeiro

08.11.25 18h23

CRIMES SEXUAIS

Mais de 4,8 mil casos de pedofilia foram registrados no Pará em 2025

A apologia a esse crime teve repercussão após o caso da comercialização de bonecas sexuais com aparência infantil em um site de vendas internacional

08.11.25 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Jovem é encontrado decapitado e marcado com "X9" no peito

A cena foi isolada por equipes da Polícia Militar

08.11.25 19h45

INVESTIGAÇÃO

Filho que matou o pai a facadas por causa de R$ 10 é preso no interior do Pará

Contra ele havia mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar

07.11.25 22h40

POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros no bairro do Tenoné, neste sábado (8)

O homem está sem identificação. O caso deve ser apurado pela Seccional de Icoaraci

08.11.25 22h49

POLÍCIA

Casal é preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de contador em Xinguara

Na residência da vítima, a polícia descobriu vestígios de sangue em dois lençóis e em um colchão; contudo, não havia indícios de arrombamento

08.11.25 10h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda