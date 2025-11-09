Catador de açaí é baleado durante ataque de piratas no Marajó

Um catador de açaí, que não teve o nome divulgado, foi baleado durante um ataque de piratas na noite de sábado (8/11), em Anajás, no Marajó. Segundo a Polícia Militar, pelo menos três homens participaram do crime e conseguiram fugir após troca de tiros.

A PM soube do caso depois que moradores entraram em contato com o 9º Batalhão (9º BPM). Nas redes sociais, áudios foram compartilhados sobre o caso. Em um deles, uma mulher chega a comentar que, supostamente, os suspeitos estavam divididos em três rabetas. “(...) Teve um grande tiroteio. Meus filhos e o meu pai correram para o mato”, disse.

Depois de a população detalhar o caso, os agentes foram atrás dos envolvidos. Conforme a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados durante as buscas e houve confronto. Eles conseguiram fugir dos policiais por uma área de mata e ainda não foram localizados.

Após a troca de tiros, a PM apreendeu uma arma de fogo utilizada pelos suspeitos. O armamento foi apresentado à Polícia Civil.

O catador de açaí baleado foi socorrido e levado para um hospital. Ainda segundo as autoridades, a vítima segue internada e não corre risco de morte.

Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado ou preso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.