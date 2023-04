Suspeito de agredir mulher com soco no rosto é preso em Itaituba​

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso na noite do último domingo (23), suspeito de agredir a sua companheira com um soco, na cidade de Itaituba, no sudoeste paraense. Segundo informações da polícia local, a vítima procurou a 19ª Seccional de Polícia Civil para registrar a denúncia.

Na unidade policial, a mulher teria informado que seu esposo a teria agredido com um soco no rosto, de acordo com informações divulgadas pelo site Giro Portal. Conforme a publicação, a mulher estava muito nervosa e suja de sangue.

Diante da denúncia, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou ao endereço repassado pela vítima. No local, o suspeito foi localizado e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais.

O agressor está sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição do Poder Judiciário Paraense.