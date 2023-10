Suspeita de ser autora de homicídio é presa em Parauapebas

A Polícia Civil de Parauapebas prendeu, na manhã deste domingo (29), uma mulher suspeita de ser autora de um homicídio. A vítima também é uma mulher. A detenção foi feita pela equipe de investigação de homicídios da 20ª Seccional de Parauapebas.

Ainda segundo o portal Parauapebas, o homicídio ocorreu por volta das 10 horas, nas imediações do Mercado Municipal do Rio Verde. A vítima foi identificada apenas como Ana e foi morta com golpes provavelmente de uma faca.

Ela ainda foi levada ao Hospital Municipal de Parauapebas, que constatou a morte. Logo após o homicídio, os policiais civis iniciaram a investigação e prenderam a suspeita, identificada como Paula Oliveira da Silva, que foi localizada nas proximidades do local do crime. Paula foi conduzida à unidade policial para os procedimentos legais.