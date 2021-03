Suspeita de sequestro relâmpago deixa família de designer gráfico em desespero

O arrombamento do carro do designer gráfico Marcos Valério da Silva Lima, em Belém, deixou a família da vítima em desespero ao longo da manhã deste sábado (13). A suspeita era de que ele havia sofrido um sequestro relâmpago após uma ida até o Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, e ficar incomunicável durante horas.

Segundo o publicitário Glauco Alexander Lima, irmão de Marcos, ele teria ido logo cedo, entre 7h e 8h da manhã, fazer exercícios físicos no local, acompanhado de uma amiga. Ao retornar, a vítima teria encontrado o veículo dele com a vidraça quebrada e diversos itens pessoais desaparecidos, entre celulares, cartões de crédito e documentos. "Eles deixaram o carro lá e foram procurar a Polícia", conta.

Entretanto, uma mochila de Marcos foi encontrada na avenida Roberto Camelier por uma pessoa que passava no local. O homem encontrou um endereço escrito em um papel e decidiu seguir até lá, para entregar a bolsa. "O endereço era do meu irmão. Quando ele viu a mochila e percebeu que não conseguia contato com o Marcos, ficou desesperado. Todos nós ficamos preocupados", conta.

A partir daí, o sumiço foi tratado como sequestro relâmpago. "Foram três horas de pavor", ressalta Glauco. "Eles entraram em contato com a gente por volta de meio-dia, mas felizmente foram apenas danos materiais", pontua.