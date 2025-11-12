Suspeita de perseguição e lesão corporal é presa em flagrante em Soure, no Marajó

Uma mulher suspeita de perseguição e lesão corporal foi presa pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (11) em Soure, no Marajó. Segundo as informações da PC, a investigada teria tentado incendiar a casa em que a vítima morava e agredir uma criança de sete anos.

A prisão foi feita por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Soure. Conforme a PC, uma mulher compareceu à delegacia relatando que vinha sendo vítima de perseguição (stalking) há semanas por uma suspeita. No relato, a vítima ainda contou que a investigada já havia tentado incendiar sua residência e danificou seu patrimônio.

Segundo a PC, durante a tarde, antes de ser detida, a suspeita invadiu a casa da vítima e, armada com um pedaço de madeira, tentou agredir a filha de 7 anos da denunciante. Ao intervir para proteger a criança, a vítima foi golpeada pela investigada. A denunciante contou que conseguiu se defender utilizando uma faca, lesionando a mão da suspeita.

Diante da denúncia, a equipe policial localizou a mulher no hospital municipal, onde ela recebia curativos. Após o atendimento médico, foi dada voz de prisão e a investigada foi conduzida à delegacia. Durante os procedimentos, com base nos depoimentos colhidos, constatou-se que a suspeita é portadora de esquizofrenia, faz acompanhamento em Soure e havia retornado de uma internação psiquiátrica em Belém, após um surto anterior em que demonstrou alta periculosidade.