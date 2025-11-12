Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeita de perseguição e lesão corporal é presa em flagrante em Soure, no Marajó

A mulher foi detida pela Polícia Civil na terça-feira (11)

O Liberal

Uma mulher suspeita de perseguição e lesão corporal foi presa pela Polícia Civil na tarde de terça-feira (11) em Soure, no Marajó. Segundo as informações da PC, a investigada teria tentado incendiar a casa em que a vítima morava e agredir uma criança de sete anos.

A prisão foi feita por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Soure. Conforme a PC, uma mulher compareceu à delegacia relatando que vinha sendo vítima de perseguição (stalking) há semanas por uma suspeita. No relato, a vítima ainda contou que a investigada já havia tentado incendiar sua residência e danificou seu patrimônio.

Segundo a PC, durante a tarde, antes de ser detida, a suspeita invadiu a casa da vítima e, armada com um pedaço de madeira, tentou agredir a filha de 7 anos da denunciante. Ao intervir para proteger a criança, a vítima foi golpeada pela investigada. A denunciante contou que conseguiu se defender utilizando uma faca, lesionando a mão da suspeita.

Diante da denúncia, a equipe policial localizou a mulher no hospital municipal, onde ela recebia curativos. Após o atendimento médico, foi dada voz de prisão e a investigada foi conduzida à delegacia. Durante os procedimentos, com base nos depoimentos colhidos, constatou-se que a suspeita é portadora de esquizofrenia, faz acompanhamento em Soure e havia retornado de uma internação psiquiátrica em Belém, após um surto anterior em que demonstrou alta periculosidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

crime de perseguição

lesão corporal

Polícia Civil do Pará

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal

Segundo a PM, uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) recebeu a denúncia de venda de entorpecentes na rua São Miguel e que o suspeito possivelmente estaria envolvido em um atentado a um agente de segurança pública

12.11.25 17h27

POLÍCIA

Golpistas atacam com sites falsos sobre a COP 30, em Belém

As páginas traziam informações relacionadas, por exemplo, a hospedagens e até mesmo a trabalho voluntariado para o evento que acontece em Belém até o dia 21 deste mês

12.11.25 15h33

POLÍCIA

Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação com destino a Muaná

12.11.25 13h58

DETIDA

Suspeita de perseguição e lesão corporal é presa em flagrante em Soure, no Marajó

A mulher foi detida pela Polícia Civil na terça-feira (11)

12.11.25 13h06

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Filho mata o pai e é morto pelo irmão no Marajó

Familiares disseram que o suspeito apresentava problemas mentais e já havia demonstrado comportamento agressivo, afirmando em outras ocasiões que poderia atacar os parentes

11.11.25 12h15

MORTE

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Maguari, em Icoaraci

Segundo as informações iniciais, o jovem era morador de Outeiro e teria desaparecido na manhã de segunda-feira (10).

12.11.25 10h52

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar quebradeiras de coco em Novo Repartimento é preso pela PC

A prisão do investigado ocorreu na noite de terça-feira (11)

12.11.25 11h23

POLÍCIA

Suspeito de assaltar catador de açaí morre em confronto com a PM e mais dois são presos no Marajó

O setor de inteligência da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (20ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Muaná, identificou que cinco homens teriam participado desse delito e estavam em uma embarcação com destino a Muaná

12.11.25 13h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda