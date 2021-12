Suposto traficante é preso com porção de maconha em Outeiro

​O suspeito Ataíde Lopes Venâncio, de idade desconhecid​​a, foi preso pelo crime de tráfico de drogas, no início da tarde desta quarta-feira (8), no bairro da Brasília, em Outeiro. A ação foi comandada por agentes do 26° Batalhão de Polícia Militar (26º BPM) e fez parte da operação Saturação.

Ao perceber a aproximação de uma das viaturas da PM, que fazia patrulhamento na área, o homem teria tentado empreender fuga e se desfazer das 300 gramas de maconha que estariam em posse dele. Com apoio de outras guarnições, os policiais realizaram buscas na área, e o suspeito logo foi alcançado.

O suposto traficante recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Outeiro. Ataíde fazia uso da tornozeleira eletrônica e, portanto, já tinha envolvimento com práticas criminosas. Na unidade policial, o delegado Jivago Ferreira realizou o procedimento de autuação em flagrante.

Ataíde ficou preso e está à disposição da Justiça. A polícia trabalha, agora, para identificar quem eram os outros suspeitos que estariam com ele no momento da abordagem e conseguiram fugir.