Suposto membro de facção criminosa morre em confronto com a PM, no Marajó

Um homem, identificado como Azenaldo Barbosa da Costa, mais conhecido como Naco, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar, no último domingo (10), em São Sebastião da Boa Vista, no Marajó. Conforme as informações iniciais, o suspeito seria envolvido em diversas práticas ilícitas e ainda se denominava membro de uma facção criminosa que age no Estado. Conforme a PM, a troca de tiros ocorreu após o suspeito atacar os agentes.

Segundo a PM, na situação do confronto, o caso ocorreu às 12h, na Vila de São Miguel do Pracuúba, onde os PMs abordaram o suspeito. Os agentes foram informados que o suspeito teria saido armado da Vila Varador, no rio Patauazal, e que iria passar pela Vila de São Miguel do Pracuúba. Os agentes realizaram buscas pelos rios e encontraram o acusado em uma embarcação tipo rabudo. O suspeito recebeu ordem de parada e não obedeceu. Momento em que atacou os agentes com tiros de arma de fogo.

Os agentes relataram que Naco teria pego uma escopeta artesanal e feito os disparos contra os policiais. Quando os PMs revidaram, acertaram dois disparos na barriga do homem. Os militares informaram que ainda socorreram Naco e que o levaram até o Hospital Municipal de São Sebastião da Boa Vista, mas o suspeito não resistiu e evoluiu a óbito. A polícia apreendeu a embarcação, a escopeta calibre 20 e um cartucho deflagrado.

Histórico criminal

Segundo o Portal Notícia Marajó, Naco seria morador da Vila Saparará, no município de Anajás, e tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Naco chegou a ser preso anteriormente, foi solto provisoriamente e tinha um mandado de prisão em aberto.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem morreu após reagir à abordagem da Polícia Militar durante apuração do crime de tráfico de drogas. O caso é investigado pela delegacia de São Sebastião da Boa Vista.